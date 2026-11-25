Serata da protagonista ieri per Maat Daniel Caprini, attaccante esterno classe 2006 cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e oggi in forza al Cesena, che si è riservato un diritto di eventuale controriscatto. Dopo aver trovato poco spazio nella prima parte di stagione, il giovane giocatore ha conquistato la fiducia del tecnico ed e viola Alessandro Diamanti partendo titolare nelle ultime due gare, e ieri sera contro l'Ascoli ha incantato il pubblico.

Un primo grande gol in Serie B per Caprini

Ed è arrivata infatti nel turno infrasettimanale di Serie B contro l'Ascoli per Caprini la prima gioia tra i professionisti: alla mezz'ora ha sbloccato la partita con una splendida conclusione a giro dalla distanza, imparabile per il portiere avversario. Una rete che ha dato il via alla grande vittoria dei romagnoli per 5-1.

E… anche un assist!

Non soltanto il gol: Caprini è stato protagonista con un assist anche nell'azione del terzo gol del Cesena firmato da Shpendi, autore poi successivamente di altre due reti.

Il giovane viola in prestito sta così confermando i progressi delle ultime settimane.