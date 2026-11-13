Mancini dopo il 3-1 alla Francia: "Ragazzi bravi a recepire. Pio Esposito? Riva è a 35 gol da una vita..."

Nel match di Nations League disputato ieri sera contro la Francia, l'Italia fatto la voce grossa vincendo per 3-1. A fine partita, il ct Roberto Mancini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa come riportato da Tuttomercatoweb.com.

Grande serata, percorso all'inizio

"Io ho dato quello che posso dare, sono stati loro bravi a recepirlo abbastanza bene e abbastanza in fretta, anche se sappiamo che sarà una lunga strada. Dopo essere andati sotto ci poteva stare prendere 3-4 gol, invece siamo stati bravi. Coraggio? Noi dobbiamo migliorare in questo, i giovani devono provare cose che diventino normali. Ci vorrà un po' di tempo, spero che i più grandi gli diano una mano".

Pio Esposito all'inseguimento di Riva

"Speriamo che faccia ancora tanti gol, Gigi Riva è lì a 35 da una vita... Speriamo che qualcuno lo superi, abbiamo bisogno dei gol di Pio e anche degli altri, ma lui può segnarne tanti".