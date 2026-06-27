Ascari: "Viery è un buon investimento per la Fiorentina. Attenzione, l'Atalanta vuole prendere Thordsvedt"

Questo pomeriggio l'agente FIFA Eugenio Ascari è intervenuto al Pentasport per commentare le prime mosse sul mercato di Fabio Paratici e della Fiorentina.

“Penso che Viery sia da considerare un buono investimento. Si tratta di un giocatore già affermato e molto seguito in Brasile, di conseguenza piu tempo passava e maggiore sarebbe stata la cifra per acquistarlo. 17 milioni, bonus inclusi, sembrano tanti per un giocatore di poco piu di 20 anni ma in realtà si tratta di un investimento intelligente e futuribile. E' comunque un giocatore che ha fatto 40 partite e vinto un campionato con il Gremio, che anche se è in un momento di difficoltà resta una delle squadre piu forti del Brasile. Tutte queste mie considerazioni fanno ritenere congrua la cifra investita dalla Fiorentina per lui”.

“Viery è un giocatore che ha gia dimostrato di valere la cifra spesa dalla Fiorentina”

Ha anche aggiunto: “Ricordo che per Comuzzo qualche anno fa il Napoli arrivo ad offrire tra i 30 e i 35 milioni, rifiutata poi dalla Fiorentina, ed anche l'estate successiva l'Al Hilal propose una cifra simile: adesso sappiamo che probabilmente certe cifre non le raggiungerà piu. Viery però è un giocatore che ha dimostrato di valerla questa cifra, non si veste cosi a lungo la maglia del Gremio senza avere meriti. E' un giocatore duttile perche ad inizio carriera ha giocato anche terzino; come giocatore mi ricorda molto Juan Jesus”.

“Ecco pregi e difetti del giovane difensore”

Ha parlato di pregi e difetti del brasiliano: “E' fortissimo nell'anticipo e veramente straordinario nel gioco aereo. Ogni tanto ha qualche attimo non dico di sbandamento ma di distrazione che deve migliorare: in Italia la concentrazione deve essere al massimo per 90 minuti, non ci può essere alcun rilassamento. Ogni tanto lui pecca sotto il profilo della concentrazione”.

“L'Atalanta vuole prendere Thordsvedt”

Ha svelato anch un retroscena di mercato che riguarda da vicino la Fiorentina: “Mi giungono notizie che l'Atalanta di Sarri sia molto interessata a Thorstvedt, che in queste settimane è stato accostato anche tal Fiorentina: qualcuno lo da molto vicino ai viola. Sembrava di aver definito il passaggio a Firenze ma nell'ultime ore sembra esserci stato un forte rilancio della Dea, per richiesta del suo nuovo allenatore. Se fosse cosi l'Atalanta potrebbe diventare una competitor per la Fiorentina”.