Fiorentina e Como legati da uno strano intreccio di mercato in attacco: interessa uno stesso profilo spagnolo

Moise Kean è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Como. Ieri sera l'attaccante viola non è stato convocato per la partita contro il Frosinone, con l'ultimo ok al trasferimento che arriverà quando la Fiorentina ha individuato il suo sostituto.

Il profilo

Tra i nomi emersi nelle ultime ore c'è quello di Roberto Fernández, centravanti spagnolo classe 2002 di proprietà dell'Espanyol. Secondo quanto scrive AS sul giocatore ci sarebbero sia i viola che il Como, legati da uno strano intreccio di mercato. Dalla Premier da registrare l'interesse dell'Hull City.

La clausola

Sul suo contratto è presente una clausola rescissoria da 25 milioni, anche se l'ottimo avvio con la maglia dell'Espanyol ha attirato l'attenzione di altri club.