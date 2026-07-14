Natali: "Ranieri può dare il tempo a Viery di adattarsi alla Serie A. Paratici ha lavorato sul mercato fin da febbraio"

L'ex difensore della Fiorentina Cesare Natali ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla situazione in casa viola dopo l'ennesimo colpo di mercato messo a segno di Paratici con l'arrivo di Valdepenas.

Sulla difesa

“Conoscendo Paratici, non avevo dubbi sul suo lavoro. Gli investimenti in difesa per Grosso sono di livello. Viery non lo conosco, ma l'investimento è stato importante. Dragusin conosce invece bene la Serie A. Quando costruisci una difesa si deve parlare sempre di coppie, presumibilmente due centrali mancini e due centrali destri. Ranieri per esempio può permettere a Viery di avere tempo per adattarsi”.

Sul lavoro di Paratici e l'attacco

“Paratici sta aggredendo il mercato. E' ovvio che quando ha accettato l'offerta della Fiorentina abbia avuto delle garanzie, anche solo di disponibilità economica. Ha preparato il mercato nei mesi in cui è stato a Firenze prima dell'estate. Koleosho? Per me ci sono altri giocatori su cui si sta focalizzando Paratici. Il mercato degli attaccante è quello dei giocatori decisivi, con prezzi ovviamente più alti”.