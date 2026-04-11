Torino e Cagliari vincono, i sardi scavalcano la Fiorentina. Vantaggio viola importante su una Cremonese sconfitta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Giornata importante nella parte bassa della classifica, dove arrivano due vittorie pesanti per Torino e Cagliari. La Fiorentina, per ora spettatrice, però può essere contenta del fatto che la Cremonese resta a distanza e potrebbe essere ancora più dietro al termine di questa giornata.
Le partite
Il Torino supera il Verona per 2-1 al termine di una gara combattuta. I granata partono forte e trovano il vantaggio con Simeone al 6’, ma il Verona reagisce e pareggia al 38’ con Bowie. Nella ripresa è Casadei al 50’ a firmare il gol decisivo, permettendo alla squadra di casa di gestire il risultato fino al triplice fischio.
Successo importante anche per il Cagliari, che batte la Cremonese per 1-0 in uno scontro diretto delicatissimo. Dopo un primo tempo equilibrato, la partita si decide nella ripresa con il gol di Sebastiano Esposito al 63’, su assist di Zé Pedro. I sardi difendono il vantaggio nel finale e portano a casa tre punti fondamentali.
La situazione
Questi risultati cambiano gli equilibri nella parte bassa della classifica: il Cagliari sale a quota 33 punti e aggancia il Genoa, mentre il Torino si porta a 39 allontanandosi definitivamente dalla zona calda. La Fiorentina, a quota 32 punti, viene momentaneamente scavalcata dal Cagliari di un punto in attesa della sfida con Lazio.
La classifica
La NUOVA classifica di Serie A: Inter 72, Napoli 65, Milan 63, Como 58, Juventus 57, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Sassuolo 42, Udinese 40, Torino 39, Parma 35, Genoa 33, Cagliari 33, Fiorentina 32, Lecce 27, Cremonese 27, Verona 18, Pisa 18.