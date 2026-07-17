Valcareggi: "Ho cambiato idea su Commisso, veramente una bella Fiorentina. Paratici? Devastante... ma per ora ho parlato solo con Pilar"

Il procuratore Furio Valcareggi è intervenuto a Lady Radio, toccando varie tematiche di casa Fiorentina, dal campo al mercato.

‘Sta prendendo forma una bella Fiorentina'

“Ho cambiato idea su Joseph Commisso, all’inizio non mi piaceva, dopo le prime uscite pubbliche. Ora ritiro tutto perché coi suoi soldi sta facendo un gran mercato. La Fiorentina adesso venderà, e si pensa che incassi… ma non è così. Sta prendendo forma veramente una bella squadra, la difesa è molto forte. Terrei anche Comuzzo e Ranieri. In mezzo al campo c’è Fagioli, si tratta Oulaï, il portiere va bene, e ancora Paratici non ha finito. Kean? O sta ai patti della Fiorentina, sennò staremo a vedere. Bello avere un centravanti così forte che nessuno ti chiede. Per 35-40 milioni? Lo cederei subito”.

‘Paratici devastante, ha fatto piazza pulita'

“Senza alzare la voce, Paratici ha fatto piazza pulita, cambiando tanti staff, prendendo tecnici nuovi. Al Viola Park sta facendo un lavoro eccezionale, ma prima ha dovuto dare il cencio e buttare via tutto. Anche Angeloni sembra un po’ detronizzato. Ferrari ha capito che non c’è paragone con Paratici e deve fare da supporto nella burocrazia, in cui è sicuramente bravo. Paratici è stato devastante, nel bene e nel male. Ancora non l’ho sentito anche se è mio amico, mi ha fatto parlare solo 5 minuti con Pilar, che io adoro come attrice”.