Franchi, quante corse contro il tempo: dal termine per i lavori in curva a quelli per Euro2032. E il rischio è perdere fondi vitali

Stasera si concluderà la stagione della Fiorentina e da domani gli operai del cantiere-Franchi avranno le condizioni ottimali per lavorare senza troppi intoppi ai lavori di restyling. Il focus de La Nazione.

Estate caldissima

Saranno 85 giorni di fuoco, al di là del caldo, che faranno capire se le tempistiche di costruzione saranno rispettate e, con queste, anche tutti i fondi finanziari collegati. La corsa contro il tempo prevede il 30 aprile 2027 come termine ultimo per il completamento della nuova Fiesole, con il campionato 2027-28 che vedrà così il ribaltamento dei lavori (e l'inizio del secondo lotto).

Euro2032

E il tema caldo collegato è quello dei fondi. Entro il 31 luglio 2026 andrà presentata la candidatura per Euro2032, altrimenti se ne andranno 10 milioni che dovrebbero arrivare da un fondo ministeriale per gli stadi come interesse nazionale. Ci sarà da correre dunque anche sul tema del project financing.

Il project financing

La Fiorentina ha presentato un'offerta da 55 milioni per il secondo lotto di lavori, con il controllo totale del cantiere e la concessione a 50 anni dell'impianto. Da capire se per far partire il project financing servirà una conferenza dei servizi e una gara di bando pubblica, come prevede la Legge Stadi. Tutti elementi che potrebbero far perdere tempo vitale per lo stadio e per i fondi collegati. Il tempo non sembra essere alleato e le norme UE in materia concedono poco spazio di manovra, allontanando l'ipotesi di affidamento diretto dei lavori. A Palazzo Vecchio si corre. E non poco.