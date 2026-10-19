Demichelis: "Mastantuono è da Real Madrid. Già da giovane era fra i migliori fisicamente"

Martin Demichelis, l'allenatore che ha lanciato Mastantuono tra i professionisti, è tornato a parlare del talento in prestito alla Fiorentina: queste le sue parole raccolte da ESPN.

Sull'esordio

“Franco ha esordito a 16 anni col River Plate, non per magia né per regalo: parlai con i suoi genitori, per capire come stessero e se fossero pronti a ciò che stava per succedere. Poi volevo sapere la sua situazione a livello di contratto perché dopo il precampionato volevo già dosarne l'utilizzo per via della sua giovane età, ma fisicamente era uno dei migliori, in tutti i reparti e specialmente nel recuperare le energie. A questo, si aggiungevano la sua personalità e la capacità di saper sempre gestire ogni situazione. Me lo disse anche Xabi Alonso quando lo conobbe: uno dei suoi grandi doni era la personalità".

Sulla cessione

“Avevamo appena venduto Echeverri al City e la dirigenza voleva alzare la clausola di Mastantuono per fare pari. Gli dissi di non farlo, ma di alzarla ulteriormente, perché era già un giocatore da Real Madrid. E infatti mettemmo una clausola che per il calcio argentino era illogica ma che poi divenne la cessione più onerosa del Paese”.

Sul prestito alla Fiorentina

“Il Real non ti aspetta, ma non dubito che Franco abbia le capacità per starci, o che gli manchi la personalità. Ognuno gestisce la propria carriera seguendo il cuore, la testa e le persone vicine, ma non ho dubbi che Franco possa stare a quei livelli, anche per capacità fisiche e tecniche”.