Flachi: "Per Kean cambiano i compiti con il modulo. La società lo faccia sentire un leader"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando di Kean: “Me lo immagino in un 4-3-3, dovranno cambiare i compiti. Dovrà giocare più di sponda, a disposizione della squadra. Sicuramente è più forte di Pellegrino, ma deve tornare a essere quello del primo anno a Firenze. E in questo anche la società deve essere brava a farlo sentire importante”.

“Kean? La società lo faccia sentire leader. E lui…”

Su Koleosho: “Mi fido di Paratici, ci vede qualcosa altrimenti non l'avrebbe portato a Firenze. Un altro vantaggio è che lui e Grosso si conoscono molto bene, da tanto. Hanno lavorato insieme per trovare un profilo giusto per la Fiorentina”.

“Mi fido di Paratici su Koleosho. Piccoli faticherà”

Su Piccoli, invece: “Credo che troverà alcune difficoltà. La rosa ha già due prime punte, includendo Kean, e quest'anno la Fiorentina giocherà soltanto il campionato. Quando avrà spazio? Il prestito può essere una soluzione, tanto quello che hai speso per lui non ti torna”.