La mini vacanza concessa dall'allenatore. Ma ci sono cinque eccezioni...

Dopo il pareggio conseguito dalla Fiorentina contro l'Inter, l'allenatore, Paolo Vanoli, ha fatto i complimenti a tutti per come è stato gestito questo periodo davvero ricco di impegni.

Tre giorni liberi, ma con delle eccezioni…

Un vero tour de force quello fatto a marzo dalla squadra, che ha portato il tecnico ora a concedere ben tre giorni liberi ai suoi, con delle eccezioni però. Le eccezioni sono rappresentate da i cinque calciatori impegnati con le rispettive nazionali: Kean, Ndour, Comuzzo, Pongracic e Balbo.

Giovedì il ritorno in campo

La ripresa è fissata per giovedì, quando il gruppo si ritroverà al Viola Park quando si comincerà a preparare la sfida col Verona.