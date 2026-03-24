La mini vacanza concessa dall'allenatore. Ma ci sono cinque eccezioni...
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dopo il pareggio conseguito dalla Fiorentina contro l'Inter, l'allenatore, Paolo Vanoli, ha fatto i complimenti a tutti per come è stato gestito questo periodo davvero ricco di impegni.
Tre giorni liberi, ma con delle eccezioni…
Un vero tour de force quello fatto a marzo dalla squadra, che ha portato il tecnico ora a concedere ben tre giorni liberi ai suoi, con delle eccezioni però. Le eccezioni sono rappresentate da i cinque calciatori impegnati con le rispettive nazionali: Kean, Ndour, Comuzzo, Pongracic e Balbo.
Giovedì il ritorno in campo
La ripresa è fissata per giovedì, quando il gruppo si ritroverà al Viola Park quando si comincerà a preparare la sfida col Verona.
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