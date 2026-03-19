La probabile formazione della Fiorentina: Parisi costretto a tornare alle origini, davanti con le seconde linee

La Fiorentina si appresta a vivere gli ottavi di finale di ritorno di Conference League contro il Rakow. Quella contro i polacchi sarà una sfida non banale, soprattutto alla luce del risultato dell'andata che lascia ancora in bilico il passaggio del turno.

Le scelte di Vanoli

Vanoli, per difendere il piccolo margine scavato una settimana fa al Franchi, si affiderà in porta al danese Christensen. Davanti all'estremo difensore viola dovrebbero giocare, nella ormai consueta difesa a quattro, Dodo a destra, Pongracic e Comuzzo come centrali, e Parisi che torna a ricoprire il ruolo di terzino sinistro a causa della non perfetta forma di Gosens. A centrocampo Fagioli avrà un turno di riposo, come spesso gli è accaduto in Conference League. La linea mediana sarà quindi senza un vero e proprio regista, ma con un giocatori fisici e di gamba: Mandragora, Fabbian e Ndour. Sulle ali Vanoli optà per le "riserve” Harrison a destra e Fazzini a sinistra. Come punta centrale Piccoli, recude dalla buona presrazione contro la Cremonese, è nuovamente preferito a Kean non ancora al meglio.

La formazione

4-3-3 Christensen, Dodo, Pongracic, Comuzzo, Parisi, Fabbian, Ndour, Mandragora, Harrison, Piccoli, Fazzini.