Sentite Palmieri: "Se qualcuno voleva Thorsvedt, poteva fare un'offerta e ci sedevamo. A gennaio non vogliamo cedere"

Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato anche di Kristian Thorsvedt durante una lunga intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com. Il norvegese è stato a lungo seguito dalla Fiorentina e tra le righe si può leggere, forse, anche una frecciata alla società viola.

Su Thorsvedt

“Kristian è un giocatore molto importante. Offerte ufficiali non ce ne sono mai state: quando si vuole un giocatore, come ha fatto il Leeds con Muharemovic, si fa un'offerta e ci si siede a parlare. Nel calcio, aspetto tecnico ed economico devono andare di pari passo. Ora è qui e sta facendo il suo lavoro nel modo giusto: mi piacerebbe trovare una soluzione gradita sia a lui sia noi. È un grande professionista, è un grande giocatore: ha avuto un attimo di difficoltà, ma non ha mai sbagliato un atteggiamento. Spero che ci possa essere apertura: da parte nostra, sia mia sia della società, c'è. Mi piacerebbe trovare la quadra. La società gli è sempre stata vicina, anche in passato, quando ha avuto degli infortuni: se c'è la volontà di entrambe le parti di sedersi e trovare una soluzione, ci fa piacere. Secondo me c'è stato qualcuno che gli ha dato fastidio nella quotidianità, ma non ci ha scalfiti, perché abbiamo dimostrato di avere le idee chiare”.

Sul mercato di gennaio

"Leggo tante cose che non ci interessano, A volte escono notizie sui nostri giocatori, ma noi non abbiamo alcuna intenzione di cedere giocatori a gennaio. Poi, se ci saranno esuberi, si valuteranno, ma siamo tutti felici, dalla proprietà all'allenatore, dei giocatori che abbiamo attualmente".