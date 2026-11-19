Si parla di Fiorentina in modo particolare quest’oggi su La Gazzetta dello Sport, dove troviamo due pagine su Paz..e Mastantuono.

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Il titolone è: “Nico e Franco ce li abbiamo noi”. E ancora: “Paz-Mastantuono colpi da…diez Il dopo Messi gioca in Serie A”. Sommario: “La nuova Argentina è ripartita nel segno dei due talenti di Como e Fiorentina”.

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Presente un’intervista all’ex centrocampista anche della nazionale albiceleste, Sebastian Veron che dice su di loro: “Uno fa cose da Diego Il viola, genio e vigore”.