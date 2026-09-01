Terim: "Firenze e la Fiorentina più di una squadra e di una città. Tanti auguri Fiorentina, Viola per sempre!"

Tra i grandi ospiti del Centenario della Fiorentina c'è stato anche Fatih Terim, indimenticato ex allenatore viola. Proprio l'allenatore turco si è lasciato andare, sui propri social, ad un toccante messaggio di ringraziamento e di auguri alla Fiorentina.

"Firenze e la Fiorentina più di una squadra e di una città"

Questo il messaggio social di Terim: "Per me Firenze non è mai stata solo una città e la Fiorentina non è mai stata solo una squadra… In questo quarto di secolo e oltre, il calcio è cambiato, la vita è cambiata, le generazioni sono cambiate, ma l’affetto e l’amore custoditi nel cuore sono rimasti immutati. È stato un motivo di immenso orgoglio, oltre che un’emozione indescrivibile, condividere di nuovo lo stesso campo e le stesse sensazioni insieme a grandissime leggende, in occasione del Centenario di questo grande club. Un grazie di cuore a tutta la famiglia Fiorentina ed al fantastico popolo di Firenze per l’affetto e l’accoglienza indimenticabile!

Buon Centenario Fiorentina, Viola per sempre!".

Il post

Questo il post di Fatih Terim.