L'Udinese perde pezzi in vista della partita contro la Fiorentina di domenica. Come riporta il Messaggero Veneto, si sono fermati in allenamento sia Jakub Piotrowski che Matteo Palma, entrambi frenati da affaticamenti muscolari.

Emergenza in difesa

Serviranno gli esami strumentali a chiarire l'entità degli infortuni, ma difficilmente saranno rischiati contro la Fiorentina. In difesa sono già certe le assenze di Nicolò Bertola, alle prese con una lesione al semitendinoso della coscia destra, e di Enzo Ebosse, ancora impegnato a recuperare dalla botta alla caviglia rimediato in nazionale. Vista l'emergenza difensiva, ci si aspetta David Alaba sul centro sinistra, dove avrà di fronte l'ex compagno al Real Mastantuono.

Davis out?

In attacco c'è cautela anche su Keinan Davis, attaccante che non sarà rischiato dall'inizio. Per questo si profila un attacco a due composto da Ekkelenkamp e Zaniolo.