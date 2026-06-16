Bucchioni: "La Fiorentina verrà rivoluzionata, servono fatti da Commisso dopo tante parole. Kean? Se vuole diventare la bandiera..."

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno soffermandosi su alcuni argomenti attuali di casa Fiorentina, tra mercato e dinamiche societarie.

‘Fiorentina, sarà rivoluzione’

“Mi aspetto una rivoluzione, la rosa è da rinnovare profondamente, ma attendo i fatti dopo le tante parole sentite da parte di Commisso. Va bene, ci credo, è impossibile fare peggio della stagione passata e faranno una Fiorentina competitiva. Abbiamo riposto tanta fiducia in Paratici, forse anche troppa, ora voglio vedere un uomo di calcio operare in viola con tante situazioni scomode da gestire. Ci sono una quarantina di calciatori da vendere e a Grosso va consegnata una squadra perché possa iniziare a fare il suo gioco”.

‘Non è semplice la decisione su Kean’

“Kean? Grosso lo conosce bene e questo è un punto di partenza. Da capire se si potrà tenere nello spogliatoio un giocatore con uno stipendio enorme rispetto agli altri. Che mercato ha? Perché anche questo è da considerare. In Arabia lo scorso anno non è voluto andare. Non è una decisione semplice, se è convinto di diventare la bandiera della rinascita della Fiorentina le cose possono cambiare ma deve esserci dietro una volontà vera da parte sua”.