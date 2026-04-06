Dopo Italiano, anche Palladino fa un favore alla Fiorentina battendo il Lecce. Viola a +5 sui pugliesi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminata la sfida allo Via del Mare di Lecce tra pugliesi e Atalanta. Vittoria agile dei bergamaschi, che affossano i giallorossi che rimangono a 27 punti, a -5 dalla Fiorentina.
La partita
L'Atalanta è andata in vantaggio con Scalvini: dribbling secco in area e diagonale forte a battere Falcone. Poi il gol annullato a Ederson per fuorigioco nelle prime fasi del secondo tempo. Il raddoppio per nerazzurri arriva con De Ketelaere che serve in area Krstovic, controllo e tiro rasoterra da posizione ravvicinata. Al 73' la fucilata di sinistro sotto la traversa di Raspadori per il 3-0. Il Lecce rimane distante 5 punti dalla Fiorentina, che potrebbe aver fatto l'allungamento decisivo per la salvezza.
La classifica di Serie A
La nuova classifica di Serie A: Inter 72, Milan 63, Napoli 62, Como 58, Juventus 54, Roma 54, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Sassuolo 42, Udinese 40, Torino 36, Parma 35, Genoa 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese 27, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.