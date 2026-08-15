La vera impresa di Paratici: un cambio di passo radicale rispetto alle scorse estati

Erano anni che i tifosi della Fiorentina non vivevano un'estate così. Sarà il campo a parlare, certo, ma una campagna acquisti come quella condotta da Fabio Paratici non si vedeva da tanto, troppo tempo e questo al momento basta per affrontare la nuova stagione con un entusiasmo finalmente ritrovato.

Tanti acquisti… e velocemente

Un mercato, quello di Paratici, che non va elogiato soltanto per i calciatori che sono stati presi. Un altro aspetto fondamentale del suo lavoro, infatti, riguarda i tempi con cui le operazioni sono state realizzate. A pochi giorni dall'esordio in campionato Fabio Grosso ha a disposizione la squadra quasi al completo, avendo avuto peraltro la possibilità di vedere in campo già molti dei nuovi arrivi.

Un cambio di passo radicale

Un'impresa quasi impossibile se si pensa che l'undici titolare è stato quasi completamente rivoluzionato, eppure Paratici ci è riuscito. Ha consegnato a Grosso tanti calciatori nuovi e in poco tempo, in modo che la preparazione e le amichevoli estive risultassero utili e non fossero disputate nel bel mezzo d'un vero e proprio cantiere. Scene che, purtroppo, avevamo visto fin troppo spesso nelle scorse estati quando la maggior parte degli acquisti veniva fatta negli ultimi giorni di mercato, a campionato già iniziato.