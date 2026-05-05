Bucciantini: "Serve fissare un'asticella e diventare un modello per le altre. La notizia più bella arriva dallo stadio"

L'opinionista e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla partita di ieri sera contro la Roma e su alcuni singoli della rosa di Vanoli.

Sulla gara contro la Roma

“I risultati di Serie A hanno dato grande slancio alla Roma, ma da parte della Fiorentina resta una partita deludente che mi ha ricordato quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Non è il momento di fare complimenti. Gudmundsson? E' sembrato completamente assorbito dalla partita: si è visto chiaramente quanto soffrisse le marcature avversarie”.

Sul futuro

“Adesso bisogna fissare un’asticella, che non deve necessariamente essere la Champions. Serve un allenatore con cui sviluppare un progetto tattico chiaro e su cui lavorare nel tempo. Dobbiamo diventare una squadra “modello” per le altre. Per me, la notizia più positiva di questi giorni non arriva dal campo, ma dallo stadio: la Fiorentina vuole completare l’impianto e ottenerne la concessione”.

Sul mercato

“Il momento in cui inizierà la campagna acquisti sarà decisivo per capire se Kean resterà o meno: è fondamentale un’analisi lucida della stagione da parte di Fabio Paratici, perché è proprio quella che ti evita di sbagliare l’annata, come invece è accaduto lo scorso anno”.