Calamai: "A Firenze non sarà una sfida semplice per Spalletti contro la sua amata Fiorentina"

Il giornalista Luca Calamai, vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato della sfida contro la Juventus.

Le parole di Calamai

“C'é un altro tecnico che non vive giorni semplici. Parliamo di Luciano Spalletti. I| duro intervento del direttore Carnevali dopo la figuraccia di Marassi ha tamponato una situazione che stava diventando esplosiva. Ma la Juve oggi resta un caso complicato. Cresce, a esempio, la voglia di riportare Conte nel mondo bianconero. Non avrebbe neppure bisogno di fare tanti chilometri visto che già vive a Torino. Per Spalletti non è facile convivere con il fantasma di Conte”.

Contro la sua amata Fiorentina

“Non è proprio il compagno di viaggio ideale. Per riconquistare un pò di forza il tecnico di Certaldo ha bisogno di vittorie. Stasera lo aspetta una sfida complicata al Franchi contro la sua amata Fiorentina. Un test importante per il presente e per il futuro. Spalletti ha bisogno di conquistare la fiducia dei suoi giocatori. Fiducia che al momento di vede a fasi alterne”