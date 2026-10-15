Zauri: “Grosso bravo allenatore, impensabile fosse tutta colpa sua. L’ambizione della Fiorentina era l’Europa, ma…”

A News.superscommesse.it ha parlato l'ex terzino della Fiorentina Luciano Zauri, che si è soffermato sul complicato avvio di campionato della squadra viola, prima con Grosso e poi con Vanoli in panchina.

‘Partenza assolutamente negativa, non solo colpa di Grosso’

“Probabilmente l'ambizione estiva della Fiorentina era quella di insediarsi nella zona europea dopo la passata stagione vissuta un po' in difficoltà. Purtroppo, la partenza è stata assolutamente negativa. Ovviamente Grosso è un bravo allenatore, quindi era impensabile che fosse soltanto colpa dell’ex tecnico gigliato”.

‘I giovani hanno bisogno di tempo’

“Qualche difficoltà tuttora si vede, e la sconfitta di Genova dice un po' questo. Però la Fiorentina ha dei giovani molto interessanti, e i giovani, si sa, hanno bisogno di tempo per potersi esprimere e di fiducia. Firenze è una piazza molto importante, per cui prima escono da questa zona e prima riusciranno a guardare un po' più in su”.