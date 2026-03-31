Amoruso: "Fiorentina squadra costruita male, è stato sbagliato tutto. Giusto puntare sui calciatori italiani"

A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso, che si è anche espresso sull'annata della Fiorentina, toccando anche altri argomenti.

‘Squadra costruita male’

“La Fiorentina quest’anno ha avuto talmente tanti problemi che trovare compattezza è stato davvero complicato. Ci sono state problematiche sotto ogni aspetto, la squadra era costruita male, Pioli non aveva capito le difficoltà che c’erano e magari si aspettava altro dai calciatori".

‘Salvarsi e ripartire’

"Si è passati da parlare di Champions League ad essere ultimi in classifica: è stato sbagliato tutto e bisogna lavorare ancora tanto, prendersi la salvezza per poi ricominciare”.

Poi ha aggiunto: “Per il futuro del calcio italiano e della nazionale bisogna lavorare tanto sui settori giovanile e sui calciatori italiani, cosa che la Fiorentina sta facendo, puntando poi su molti giocatori italiani in rosa”.