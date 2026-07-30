Il NO pronunciato dal Real Madrid a Mastantuono. E prende piede l'ipotesi prestito in Italia

Un 'No’ pronunciato dal Real Madrid a Franco Mastantuono. E il no in questione è importante perché è quello relativo a un suo ritorno, in prestito, al River Plate. Soluzione questa caldeggiata dal giocatore.

Non in Sudamerica

Di questo si parla insistemente in Spagna quest'oggi. In un incontro avuto alla presenza del tecnico José Mourinho, è stata presa la decisione che la miglior soluzione è cedere l'attaccante argentino, ma non in Sudamerica.

Tante richieste e l'Italia…

Ha già ricevuto una dozzina di sondaggi e sta prendendo piede l'ipotesi di darlo in prestito in Italia dove Fiorentina e Milan sono pronte ad accoglierlo a braccia aperte