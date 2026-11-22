Continua a volare il Besiktas di Vincenzo Italiano, sempre più idolo e nei cuori dei tifosi bianconeri.

La decide Vlahovic

Il Besiktas trova la seconda vittoria consecutiva battendo il Konyaspor per 4-2: decisivo, nemmeno a farlo apposta, un altro ex Fiorentina come Dusan Vlahovic, che in Turchia sta ritrovando quelle certezza tecniche che alla Juventus sembravano evaporate. La doppietta del serbo in 24 minuti ha aperto la strada per la vittoria ai bianconeri, che hanno poi chiuso la partita, dopo il momentaneo pareggio avversario, con i gol di Trossard al 79' e di Cerny allo scadere.

Aggancio in alta classifica

Con questa vittoria, Italiano e i suoi ragazzi trovano l'aggancio al secondo posto al Trabzonspor di Mohamed Salah, impegnato in serata.