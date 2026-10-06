De Santis: "La Fiorentina deve fare tutto ciò che può per tenere Mastantuono. I viola non cercano svincolati"

A Lady Radio ha parlato il procuratore ed esperto di calcio sudamericano Lorenzo De Santis, che partendo da un commento sulle recenti prestazioni con l'Argentina di Mastantuono ha toccato anche qualche altro argomento di casa Fiorentina.

‘Mastantuono in Argentina è sullo stesso piano di Nico Paz’

"In queste amichevoli contro sparring partner che sono poca cosa, il gol di Mastantuono con l’Argentina è comunque la certificazione che il ragazzo è cambiato da quando è arrivato alla Fiorentina. Qualche detrattore, specialmente sponda Boca Juniors, aveva iniziato a ironizzare e mettere in dubbio la bontà dell’investimento del Real Madrid, evidenziando anche come fosse andato a giocare in una squadra che non faceva le coppe, come la Fiorentina, e che aveva cominciato male. Grazie alle sue prestazioni in viola e alla convocazione in Nazionale le sue quotazioni sono lievitate, ed ora in Argentina è messo sullo stesso piano di Nico Paz”.

‘La Fiorentina deve fare ciò che può per tenere Mastantuono’

“Per il futuro di Mastantuono andranno viste la volontà del giocatore e del Real Madrid. La cosa importante è che Mastantuono si senta centrale in un progetto in crescita ed ambizioso. Se Mastantuono dovesse andare in doppia cifra tra gol e assist, e può farcela, va capito cosa vuole fare allora il Real. La Fiorentina deve fare tutto ciò che è in suo potere, cercare a gennaio di rafforzare la squadra e ottenere bei risultati, per giocarsi poi le sue carte”.

Infine, ha così concluso: “Il mercato? La Fiorentina, non facendo le coppe, ha una rosa numericamente sufficiente. Vanoli dovrà essere bravo a fare più punti possibile e dopo la sosta di novembre si inizia a pensare agli accorgimenti da fare. Non mi risulta che la Fiorentina abbia pensato ad operazioni riguardanti calciatori svincolati".