Anche il Genoa ha un problema 'alla Mastantuono': il leader rossoblù in campo domani notte con la sua Nazionale

Se la Fiorentina può lamentare l'impiego di Mastantuono nella sfida di martedì notte (ore 1 italiane) contro il Benin nella partita d'addio alla Nazionale di Messi, anche il Genoa ha un problema analogo per una figura altrettanto importante per De Rossi.

Quando torna?

Squalificato alla 5° giornata, la sfida contro la Fiorentina avrebbe dovuto vedere il rientro dal 1' di Johan Vasquez, capitano del Genoa e pilastro difensivo dei rossoblù. Tuttavia, il centrale messicano sarà impegnato coi suoi martedì notte, come Mastantuono, ma addirittura alle 4.30 italiane: tre ipotetiche ore di riposo in meno prima di ripartire da Los Angeles, dove si giocherà la sfida dei suoi contro il Cile, a Genova.

Da valutare

Nell'ultima uscita ha giocato tutta la partita, pur perdendo per 3-0 contro gli Stati Uniti; da valutare se, essendo un'amichevole, verrà impiegato così a lungo anche nella prossima sfida. Da Genova, comunque, fanno sapere che se ci sarà, giocherà lui: troppo importante per rinunciarci, ma occhio alle condizioni psicofisiche del capitano del Grifone.