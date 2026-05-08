L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando dei profili per l'allenatore: “Si fanno tanti nomi. Per Iraola bisogna vedere la situazione del Crystal Palace. Chi prenderei? Andrei sul sicuro con Sarri. De Rossi è un mio amico, sta facendo un grande lavoro per quello che si sta vedendo. Nonostante ci possa essere qualche complicazione di mercato, sono convinto che rimanga a Genova. Non è facile staccarsi di lì. In più ha fatto un grande campionato, dando un'impronta diversa. Magari potrà cambiare per la sua carriera futura, eppure ai tifosi del Genoa piace tantissimo”.

“Non vedo l'ora che finisca questa stagione”

Sulla gara di domenica e sulla sonora sconfitta a Roma: “Loro avevano mille motivazioni in più, eppure la Fiorentina non era ancora matematicamente salva. Doveva mettere qualcosa in più sul piano delle motivazioni, sembrava una squadra già rassegnata. Alla fine è il continuo di un'annata brutta sotto tutti gli aspetti, non vedi l'ora che finisca il prima possibile. Deve essere riportato l'entusiasmo”.

“Paratici imprevedibile, uno dei migliori. Siamo contenti di averlo”

“Paratici è una persona talmente tanto imprevedibile che può succedere di tutto. Ha tanta voglia, lo ha dimostrato rimettendosi in gioco in Italia ed è uno dei direttori sportivi più bravi che ci sono a giro. Siamo contenti di averlo, spero che le sue competenze aiutino la Fiorentina”.