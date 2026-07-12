Gosens si allena da solo al Viola Park. Sarà addio, ma la pista Shalke rimane tiepida

Nelle rivoluzioni spesso ci sono addii dolorosi da mettere in conto. In casa Fiorentina sono molti i tifosi viola dispiaciuti per la notizia del prossimo addio di Robin Gosens, con il terzino tedesco che non sarà convocato per il ritiro al Viola Park che partirà domani.

Allenamenti in solitaria

La società viola ha preso la scelta a inizio estate. Tanti i messaggi per il tedesco da parte della tifoseria viola, che lo sta ringraziando per questi due anni passati insieme. Ieri Gosens era presente al Viola Park per allenarsi in solitaria ed è quello che probabilmente farà anche nei prossimi giorni.

Futuro

Il giocatore è in attesa di sviluppi dal mercato, con la pista che porta allo Shalke 04 che al momento rimane la più calda, ma ancora tiepida per il suo futuro. Lo scrive La Nazione.