Ingaggio, età e ruolo: Gosens non va più a genio alla Fiorentina. Grana per Paratici: il tedesco per ora ignora lo Schalke

C'è una discreta distanza al momento sulle reciproche vedute di Robin Gosens e la Fiorentina: il club viola ha già comunicato al tedesco che non farà più parte della rosa e del progetto di Fabio Grosso ma da lì a salutarsi, di spazio ce n'è ancora.

Separati in casa

Quella che si prospetta è una situazione da separati in casa, scrive il Corriere Fiorentino, perché ieri l'esterno si è presentato a sorpresa al Viola Park, lui che pur di rimanere si sarebbe anche abbassato l'ingaggio. Il nodo stipendio però è solo una delle motivazioni per cui la Fiorentina vorrebbe cederlo: le altre sono età, ormai 32 anni, e ruolo, non propriamente quello del terzino.

Su Gosens c'è forte lo Schalke 04, appena tornato in Bundesliga, ma al momento il giocatore non sembra voler prendere in considerazione l'ipotesi. Una discreta grana per Paratici, la prima da quando è iniziato il mercato: la scelta però su Gosens è stata fatta, in attesa di trovare una sistemazione che accontenti tutti.