Corriere dello Sport-Stadio: Firenze, è stata tutta colpa mia

Ampio spazio sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola stamattina per la Fiorentina, a cominciare dell'intervista rilasciata a Stefano Pioli.

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Firenze, fu mia la colpa: ho sbagliato sul campo e la comunicazione".

Pagina 2

A pagina 2 il titolo relativo all'intervista di Pioli: “Colpa mia, ma ho ancora tanto da dare" E sotto: “Un anno di silenzio assoluto, il suo, dopo il dolorosissimo esonero di Firenze. Con noi chiarisce finalmente molti dubbi e si dice pronto a ripartire”.

Pagina 17

A pagina 17 il titolo “De Gea intoccabile” e sotto “Vanoli: Contro l'Inter servirà la partita perfetta. David è il mio capitano”.