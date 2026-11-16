A margine dell'amichevole conclusasi per 2-2 tra Italia Under 21 ed i pari età del Belgio, a prendere la parola iè stato l'ex centrocampista della Fiorentina, Lorenzo Amatucci.

Sulla partita

Queste le parole dell'ex centrocampista gigliato sulla partita: “Abbiamo lo spirito giusto e non molliamo mai: qualunque sia il risultato, lottiamo sempre fino all'ultimo minuto. Il mister ci ha trasmesso proprio questo, la voglia di non arrenderci davanti alle difficoltà, di saper soffrire e di spingerci sempre oltre i nostri limiti”.

“Firenze e la Fiorentina per me…”

Spazio anche per una riflessione sul suo trasferimento al Depor e al ricordo dell'esperienza fiorentina: “Per quanto riguarda la Spagna, sono davvero felice della scelta che ho fatto. Mi sto divertendo molto, ho trovato un ottimo ambiente e un bel club. Rispetto alla Serie A, che è più tattica e fisica, il calcio spagnolo è più tecnico e incentrato sul possesso palla, il che mi permette di esprimere al meglio le mie qualità. Firenze e la Fiorentina? Firenze per me resta casa: è il posto in cui sono cresciuto come uomo e come calciatore, quindi la Fiorentina sarà sempre nel mio cuore e parte di me”.

Sulla Nazionale maggiore

Infine, una chiosa finale sull'esordio in Nazionale di molti componenti dell'Under 21: “Vedere i miei compagni di Under 21 esordire nella Nazionale maggiore è un grande stimolo, perché ci fa capire che con un ultimo passo possiamo arrivarci anche noi. È bello vedere che finalmente si dà più fiducia ai giovani, anche se credo che il segreto per una squadra vincente sia sempre trovare il giusto mix tra ragazzi giovani e giocatori più esperti”.