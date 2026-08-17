Clamoroso ritorno di fiamma in arrivo? "Vuole lasciare la Turchia e la Fiorentina è una delle opzioni in Italia"

Il giornalista sportivo Enzo Olivera, tramite il proprio profilo X, comunica gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Lucas Torreira, ex centrocampista della Fiorentina.

Gli ultimi aggiornamenti

Vi avevamo parlato del momento delicato che sta vivendo l'uruguaiano a Istanbul, dove gioca per il Galatasaray; una situazione a dir poco scomoda, che lo starebbe spingendo lontano dalla Turchia. Ebbene, la cessione potrebbe concretizzarsi molto a breve, e la Fiorentina è ‘una delle opzioni in Italia’ per il centrocampista. Si tratterebbe, sempre secondo il giornalista, di un'operazione in prestito.

Nostalgia canaglia

Nello specifico, spiega Olivera, “nell'entourage del giocatore vedono con molto favore il ritorno in Serie A” e “ci sono già conversazioni in corso”. Dagli ambienti a lui vicini, la Fiorentina rimbalza come una destinazione molto cara all'uruguaiano: chissà che non si concretizzi un clamoroso ritorno di fiamma.