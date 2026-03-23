Ma guarda un po' chi c'era allo stadio. Torreira a FN: "Se tornerei a Firenze? Magari, un giorno..."

“Se tornerei a Firenze? Magari un giorno…”. A vedere la partita tra Fiorentina e Inter c'era anche l'ex centrocampista viola, ora al Galatasaray, Lucas Torreira, che non disdegna di certo la possibilità di tornare di tanto in tanto nel capoluogo toscano.

Molto legato alla città e alla squadra

In questa città Torreira, come si capisce anche dalla battuta rilasciata a Fiorentinanews.com, il giocatore si è trovato benissimo ed è rimasto molto legato ai colori viola.

Torreira allo stadio per Fiorentina-Inter. Foto: Fiorentinanews.com

Visto da Paratici e Goretti

Sicuramente chi lo ha visto in tribuna è stato il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici, che era accompagnato da Pietro Goretti. Un appunto con il suo nome i due potrebbero esserselo fatto, anche perché inserire un centrocampista come lui nello scacchiere viola sarebbe sicuramente un'ottima mossa.

I dissidi che ci sono stati a suo tempo tra l'ex DG viola, Barone, e il suo procuratore sono ormai acqua passata, anche per ragioni di forza maggiore, quindi mai dire mai…