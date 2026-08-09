Il giovane Bertolini saluta i viola, ecco le possibili destinazioni dell'esterno 2006

Gabriele Bertolini è pronto a lasciare la Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato. Il classe 2006 dice addio al Viola Park dopo aver compiuto l’intera trafila nel settore giovanile gigliato.

Addio Fiorentina

Il giovane esterno offensivo classe 2006 ha già salutato i viola sui social ed è pronto alla prima stagione fra i professionisti. La destinazione del campione d'Italia Primavera non è ancora stata definita, più squadre seguono con interesse il giovane.

Le pretendenti

Come riporta il sito specializzato La casa di C, per il talentino viola si registra l’interesse concreto di Sambenedettese e Livorno. Entrambe le società, pronte ad affrontare il campionato nel girone B di Serie C, sono sulle sue tracce e potrebbero affondare il colpo definitivo nelle prossime ore.