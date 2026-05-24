La Fiorentina incontrerà a breve l'agente di Comuzzo. Ecco il tema al centro delle discussioni
Pietro Comuzzo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Nelle prossime settimane, come scrive La Nazione, la Fiorentina incontrerà l'entourage di Pietro Comuzzo, difensore viola classe 2005 autore di una stagione sotto le aspettative.
Cosa sarà detto
Nonostante l'annata negativa, il difensore non sembra essere destinato a salutare Firenze in estate. Nell'incontro con il suo agente, scrive il quotidiano, il club viola vuole ribadire la volontà di continuare a puntare su di lui.
Rinnovo fresco
Comuzzo ha firmato un anno fa un rinnovo fino al 2029, cn opzione per estenderlo di un ulteriore anno. Adesso toccherà al prossimo allenatore viola ritrovare il vero animo del difensore viola.
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