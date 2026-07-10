UFFICIALE: La Fiorentina sfiderà il Real Madrid! Tutte le info per l'amichevole con i Galacticos

La notizia circolava da un po' di giorni, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: la Fiorentina sfiderà il Real Madrid di Josè Mourinho!

Amichevole di lusso

Dopo il ritiro e la tournée inglese, la Fiorentina si dirigerà in Austria per sfidare i blancos allenati dall'ex Roma e Inter Josè Mourinho. La sfida si giocherà il 1 agosto alle 18.00 e avrà luogo al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. I biglietti potranno essere acquistati a partire dal 15 luglio

Comunicato del club

La Carinzia si prepara a ospitare uno dei più importanti eventi calcistici dell’estate. Sabato 1° agosto 2026, la Fiorentina affronterà il Real Madrid al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. Il calcio d’inizio di questa prestigiosa amichevole internazionale è previsto alle ore 18:00. I biglietti saranno in vendita esclusivamente su www.testspiele.at a partire da mercoledì 15 luglio, alle ore 12:00 CEST.

La Fiorentina tornerà ad affrontare il Real Madrid, il Club più vincente d’Europa, dopo l’amichevole del Bernabeu del 2017.

La partita è organizzata da Onside Sports, agenzia leader in Europa nell’organizzazione di amichevoli internazionali e ritiri calcistici.