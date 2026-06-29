Prende forma il calendario estivo della Fiorentina! Tutti gli appuntamenti fino all'esordio in campionato

L'estate della Fiorentina comincia a prendere definitivamente forma. Sono tanti e anche di prestigio gli appuntamenti che la squadra di Grosso affronterà prima del debutto ufficiale in Coppa Italia.

Ritiro e tournée Inglese

Il ritiro della squadra, per la prima volta sotto la direzione di Fabio Grosso, comincerà il 10 luglio, fra poco meno di 2 settimane. Il primo test arriverà il 19 luglio al Viola Park contro la Primavera, seguito il 22 da un'amichevole contro il Gubbio. Sarà nella ormai consueta tournée inglese che la squadra comincerà a fare sul serio con le sfide del 25 e del 29 luglio al Queens Park Rangers e al Watford, entrambi club di Championship.

Real Madrid e appuntamenti ufficiali

Agosto si aprirà con l'amichevole di lusso, ancora da ufficializzare, contro il Real Mardrid (1 agosto), che si giocherà in Austria a Klagenfurt. Dopo la sfida il match contro la squadra di Mourinho, il calendario vedrà la Fiorentina ospitare nel suo centro sportivo il Deportivo La Coruna (il 6 agosto) ed infine la trasferta al Braglia con il Modena di Galloppa (l'8 agosto). Il primo impegno ufficiale della Fiorentina sarà poi quello del 14 agosto in Coppa Italia contro una tra Benevento e Ravenna, mentre l'esordio in campionato è fissato per lunedì 24 agosto all'Olimpico con la Roma.

