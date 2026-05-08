Animi tesi in casa Strasburgo dopo l'eliminazione dalla Conference League per mano del Rayo Vallecano, che raggiungerà il Crystal Palace in finale di Conference League.

Contestazione

A fine partita i giocatori del club francese sono stati pesantemente contestati dalla propria curva dopo la sconfitta per 0-1 che è costata il passaggio del turno alla finalissima. Vano (e anche goffo) il tentativo di calmare gli animi da parte di Emegha, che era infortunato ed ha assistito dagli spalti al match.

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