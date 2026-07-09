Un sogno di mercato...da cullare rigorosamente in prestito e al massimo con diritto di riscatto
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'identikit di Pietro Comuzzo stuzzica il proprietario del Torino, Urbano Cairo, e il suo direttore sportivo, Roberto Petrachi.
Prestito
Ne parla stamani Tuttosport dove si sottolinea che questa è un'idea che può prendere quota, se davvero il centrale difensivo potrà muoversi da Firenze in prestito, eventualmente con diritto di riscatto (l'unica soluzione valutabile dai vertici granata, per evitare grandi spese).
Sogno
Il quotidiano sportivo definisce lo stesso Comuzzo come il “sogno” del mercato granata. Giusto un anno fa di questi tempi il giocatore aveva detto no al trasferimento all'Al-Hilal che avrebbe portato nelle casse viola qualcosa come 35 milioni di euro. Cifra assolutamente impensabile adesso.
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