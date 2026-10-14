Prima sconfitta europea per il Como, Fabregas subisce la rimonta del Feyenoord. Infortunio per un big a pochi giorni dalla Fiorentina

Continua la settimana europea negativa per le italiane. Anche il Como, a pochi giorni dal match contro la Fiorentina, esce sconfitto nella sfida di Champions League, subendo la rimonta casalinga del Feyenoord.

Primo tempo

I ragazzi di Fabregas sono passati in vantaggio al 18esimo grazie al gol dell'esterno spagnolo Diao, che 5 minuti dopo la rete ha chiesto il cambio per un problema muscolare. Difficilmente sarà presente nella sfida contro la Fiorentina di questa domenica. Nemmeno il tempo di festeggiare, che al 20esimo minuto gli olandesi trovano il pareggio con un tiro dal limite dell'area di Zechiel.

Secondo tempo

Nel secondo tempo il Feyenoord trova il vantaggio con un tiro vincente sul primo palo di Moussa, protagonista anche nell'azione del 3-1. L'esterno colpisce il palo con un tiro; la palla ribatte poi sulla schiena del portiere comasco Sanchez ed entra in porta, indirizzando definitivamente la partita dalla parte olandese. A poco serve il gol di Douvikas al 93esimo. A pochi giorni dalla partita contro la Fiorentina, il Como trova la prima sconfitta in Champions League; i ragazzi di Fabregas rimangono quindi a quota 3 punti nel girone unico di Champions.