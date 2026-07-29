De Gea sul mercato, una favoletta che non poteva reggere. La Fiorentina si tiene stretta il suo capitano, in barba a chi lo considerava un problema

Tanto tuonò che alla fine… non piovve. Si può ribaltare il proverbio per raccontare la storia di David De Gea che, salvo sorprese clamorose, sarà anche in questa stagione il portiere e capitano della Fiorentina. Un epilogo non scontato visto che, fin dall'inizio del mercato, lo spagnolo è stato considerato in uscita dalla maggioranza dei media locali.

Scenario poco plausibile

La motivazione, uno stipendio piuttosto alto, reggeva però ben poco. Vero che la Fiorentina aveva bisogno di abbassare il monte ingaggi, ma la prospettiva di rinunciare a De Gea appariva piuttosto forzata. Un po' alla luce del progetto Martinelli, un po' perché i nomi dei sostituti - Mandas su tutti - non potevano reggere il confronto.

Avanti insieme

L'impressione, dunque, è che sia stata solo una favola di mercato e che De Gea, alla fine, non sia mai stato davvero in vendita. Lui d'altronde ha sempre ribadito di trovarsi bene a Firenze e, alla luce del contratto firmato fino al 2028, si faticava a pensare che la Fiorentina potesse privarsi a cuor leggero del proprio capitano. Non sarà così, per fortuna: tra i pali viola ci sarà ancora un campione.