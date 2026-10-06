Vanoli lascia il centro sportivo e si apre alla città. La ricerca condotta con la moglie

Adesso il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, vuole vivere Firenze anche fuori dal campo. Dopo una scorsa stagione caratterizzata da un lavoro senza sosta, il tecnico viola intende dedicare più tempo alla città, una volta lasciato il centro sportivo, dove si è appoggiato anche negli ultimi mesi.

Tante abitazioni

Per questo, insieme alla moglie Barbara, sta visitando e valutando diverse abitazioni, in varie zone di Firenze. Da calciatore aveva vissuto tra il centro e i viali; adesso cerca una casa nella quale trascorrere i prossimi anni. Lo si legge sul CorriereFiorentino.it.

La scelta definitiva spetta alla moglie

Il contratto di due stagioni, con opzione per una terza, accompagna questa prospettiva. La scelta definitiva del nuovo nido fiorentino, però, dovrebbe spettare a Barbara: chi conosce la coppia sa che sarà lei a decidere dove stabilirsi e sentirsi a casa.