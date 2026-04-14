Borja Valero: "Fiorentina, ecco l'allenatore che ti serve adesso. Sarri? A Firenze ne sono innamorati persi, ecco perché"

L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato a Sky Sport del possibile prossimo allenatore viola, intervenendo anche sull'opzione Sarri.

Le parole di Borja Valero

“Al momento penso che una persona chiusa non sia quella più adatta alla piazza viola. Adesso Firenze ha bisogno di sentirsi amata e apprezzata, ha bisogno di un allenatore che si apra alla gente e alla città, che sappia capire il mood e l'ambiente di una città complessa”.

Su Sarri

"A Firenze ne sono innamorati, il suo nome è sempre uno dei primi per la panchina. Il fatto che sia uno del posto è molto importante per i tifosi viola".