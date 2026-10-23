Difesa horror, ma l'attacco? I numeri della sterilità viola

Se la difesa della Fiorentina sta decisamente soffrendo in questo avvio di stagione, l'attacco non se la passa meglio. Questi dati rendono un'idea più chiara sullo spreco offensivo della Fiorentina.

Cosa manca

La discrepanza riguarda il numero di tiri in porta che la Fiorentina fa registrare in media ogni 90 minuti, e il numero di gol che ne sono effettivamente conseguiti; i viola arrivano alla conclusione 16.5 volte a partita, di cui 5.4 sono nello specchio della porta, ma segnano solo 0.18 goal per ogni tiro in porta, secondo valore più basso della lega. Peggio offensivamente lo fa solo il Parma, mentre la Fiorentina si posiziona poco sotto al Venezia… e al Cagliari, che con appena sei gol segnati si trova al settimo posto.

Sui tiri totali

Quello che fa riflettere è che la Fiorentina abbia, appunto, costruito in media i tiri che fanno registrare le squadre in top 10 e oltre: i 116 tiri arrivati nelle prime sette uscite sono praticamente identici ai 117 del Napoli e ai 119 della Juventus, che è la quinta squadra che tira di più. Il problema offensivo sta quindi nel cinismo, che sta mancando pesantemente in questo avvio di stagione, e non nella creazione delle occasioni.

Sulle individualità

Un altro dato molto eloquente lo vedono le classifiche individuali dei tiri totali: Mastantuono è il viola che ha tirato più volte in porta, con 27 tentativi; Pellegrino e Beto, messi assieme, hanno tirato solo 14 volte, praticamente la metà. Anche questo sbilanciamento offensivo dovrà essere sistemato.