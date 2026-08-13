UFFICIALE: Un giovane difensore albanese della Fiorentina dice addio e raggiunge Kouadio

La Fiorentina ha ceduto un difensore centrale classe 2009: si tratta dell’albanese Konstantinos Varesis. Il giovane calciatore viola, lo scorso anno 19 presenze e 3 reti stagionali, si è accasato definitivamente al Monza, dopo l'approdo in gigliato nel 2024.

Altra operazione col Monza

Si tratta del secondo difensore gigliato che muove alla volta della Brianza. Eddy Kouadio è passato in prestito al Monza all’inizio del mercato estivo, per mettere assieme minuti, continuità, fare esperienza e guadagnare fiducia.

È ufficiale

Il sito della Lega Calcio ha reso noto il passaggio a titolo definitivo di Varesis dalla Fiorentina al Monza. Il centrale difensivo albanese vanta anche 14 presenze tra le nazionali Under 16 e Under 17, della quale ha indossato anche la fascia di capitano.