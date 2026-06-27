Paratici, il Ds fantasia: ecco come provare ad avvicinare Udogie. L'esterno del Tottenham è il primo della sua lista

La Fiorentina ci sta pensando eccome al restyling delle sue fasce difensive, in particolare di quella sinistra perché da quella parte gioca uno dei pupilli del Ds Paratici: Destiny Udogie. Obiettivo complicatissimo per tanti motivi, uno su tutti quello economico. Se non altro al Tottenham non giocherebbe le coppe europee, proprio come a Firenze ma è evidente che il contesto calcistico sia di altro livello.

Il Ds-fantasia

Serve un colpo di genio, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: intanto una bella capacità persuasiva nei confronti del ragazzo, che magari potrebbe essere interessato a tornare in Italia. Poi un forte sconto del Tottenham, dai 40-50 milioni sparati inizialmente, e magari una formula fantasiosa: un prestito oneroso con diritto, a determinate condizioni. Magari puntando sulla non centralità di Udogie per gli Spurs. Il classe 2002 resta comunque il primo nome della lista per la fascia mancina e Paratici non si arrenderà facilmente.