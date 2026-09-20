Allegri: "Se non usciamo arrabbiati oggi dopo il pareggio con la Fiorentina è un problema. Non basta avere possesso e occasioni"

Non molto contento del pareggio del Franchi, il tecnico del Napoli Max Allegri, che commenta così a Dazn:

"Abbiamo fatto una buona partita tecnica, abbiamo subito un paio di traverse però credo che dobbiamo essere molto più cattivi sotto porta. Troppe volte la palla passa dentro l’area e non riusciamo a chiuderle, tutto dipende dalla cattiveria con cui attacchi la palla e attacchi le partite.

Noi in crescita? Saremo anche in grande crescita però oggi c’era da uscire dal campo molto arrabbiati, se non lo facciamo oggi dopo essere aver raccolto un punto contro una buona squadra, allora vuol dire che dobbiamo ancora crescere. Non basta tenere il 70% del possesso palla se poi alla fine hai tante occasioni per poter segnare senza sfruttarle.

Credo che quest’anno il campionato sia molto difficile, ci sono molte squadre attrezzate, noi dalla sosta non possiamo far altro che recuperare più giocatori possibile, soprattutto come caratteristiche. Oggi dobbiamo uscire dal campo arrabbiati, questa è la prima cosa, altrimenti diventa un problema".