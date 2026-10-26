Tifo Inter con Jimenez? "Inqualificabile". Lo spagnolo chiede due volte il cambio a Vanoli poi...

Dentro il gol di Alex Jimenez a San Siro c’è una storia fatta di tensione, dolore e orgoglio. Lo spagnolo, ex Milan, vive una partita accesa anche sul piano emotivo: dopo uno scontro con Mkhitaryan provoca i tifosi nerazzurri, mostrando quel carattere istintivo che deve ancora imparare a gestire.

Poi arriva un problema fisico. Jimenez chiede due volte il cambio, ma Paolo Vanoli lo tiene in campo. E mentre il giocatore è a terra, dagli spalti arrivano auguri di infortunio e parole inaccettabili: un comportamento che merita una condanna senza attenuanti. "Un tifo inqualificabile" così lo definisce La Gazzetta dello Sport.

È proprio lo spagnolo, però, a trovare la giocata che porta avanti la Fiorentina e fa immaginare un colpaccio. Fino a quel momento i viola hanno resistito con tutte le armi disponibili, affidandosi alle marcature a uomo e cercando di togliere spazio e soluzioni all’Inter.

Le ripartenze sono poche e spesso imprecise, ma la squadra riesce a limitare i nerazzurri. Il gol di Jimenez sembra poter dare un premio a quella resistenza. Resterà invece l’immagine più luminosa di una partita conclusa con una rimonta amarissima.