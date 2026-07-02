Il punto sul mercato: Beltran è ufficialmente un giocatore del River Plate. La priorità di Paratici adesso è il centrocampo

Dopo i primi due scoppiettanti giorni di mercato, in cui la Fiorentina ha ufficializzato gli arrivi di Viery dal Gremio e di Egharevba dall’Hellas Verona, la giornata di oggi è da considerare di parziale stallo in casa viola. La dirigenza gigliata infatti continua a portare avanti alcune trattative, sia in entrata che in uscita, in attesa di trovare una accordo con le varie parti in tavola. Ma partiamo con il mercato in uscita.

Beltran si è convinto: il ritorno in Argentina è ufficiale

Dopo settimane di trattative adesso è ufficiale: Lucas Beltran non è piu un giocatore della Fiorentina, ma da oggi sarà un nuovo attaccante del River Plate. Dopo due stagioni tutt'altro che memorabili in viola e l’ultima stagione in prestito al Valencia, dove ha tutt’altro che brillato, l’attaccante argentino fa il suo ritorno in patiria. Il club viola ha cercato a lungo una soluzione a lungo termine per cedere l’argentino in Europa, seguendo la volontà del giocatore, senza però riuscirci. Ora sembra tutto fatto per un suo ritorno a casa. L'affare è già intavolato: prestito di 500mila euro con obbligo di riscatto fissato a poco meno di 7 milioni di euro. Con questo affare rispiano le casse viola, che riescono a liberarsi di uno degli stipendi piu altri della rosa gigliata: il contratto dell'attaccante dura fino al 2028 e l'argentino percepisce 1,8 milioni netti circa.

Continuano i casting a centrocampo

Come sottolineato nel punto di mercato di ieri la situazione per quello che riguarda Kristian Thorstvedt: La Fiorentina vuole il giocatore, ed il giocatore vuole solo la Fiorentina. Le volontà corrispondono ed è già un enorme passo avanti, in una trattativa tutt'altro che semplice e veloce ma che può portare a un lieto fine. Il club emiliano vorrebbe incassare sui 15 milioni di euro, ma al momento manca l'accordo economico tra le due società. Il club viola tenterà di abbassare le richieste, per questo la trattativa ha tutte le caratteristiche per un prolungamento. Sappiamo però che Paratici non è uno che ama farsi trovare impreparato, e per questo il ds viola continua a seguire da vicino. Siamo parlando di Tomas Aranda il classe 2007, già protagonista con la Nazionale Argentina Under 20 e cresciuto nel settore giovanile del Boca, è un profilo interessante per rinforzare la trequarti.

Sembra scaldarsi l'asse di mercato tra Firenze e Oma, in particolare tra la Fiorentina e la Lazio. Nelle ultime ore sono infatti state svelati ulteriori dettagli sulle trattative che i due club stanno cominciando ad intavolare. I biancocelesti sono ufficialmente alla ricerca di un difensore per sostituire il partente Mario Gila, ed hanno messo gli occhi su un giocatore viola. Dopo aver messo nel mirino Roberto Piccoli, la squadra di Claudio Lotito starebbe seguendo da vicino anche il classe 2005 Pietro Comuzzo, ritenuto da Gattuso il sostituto ideale del difensore spagnolo. Anche in questo caso, come per Piccoli, i viola dovrebbero accettare una cessione in prestito visto le difficoltà economiche dei biancocelesti.